Ehliyetlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeyenler 12.978 TL ceza ödeyecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Eylül 2024 15:11 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:44

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin yenileme için son tarihi açıklandı. Ayrıca bakanlık eski tip ehliyetlerini yenilemeyenlerin ne kadar ceza ödeyeceğini de açıkladı.

İlgili Haberler Ehliyet ile kimliği birleştirme işlemleri devam ediyor, sürücü belgesi taşımak tarih oluyor

Türkiye'de halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyondan fazla sürücünün olduğu biliniyor. İçişleri Bakanlığı​ tarafından hala eski tip ehliyet kullanan vatandaşlara uyarı metni ve hatırlatma duyurusu yapıldı. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar tarafından eski tip ehliyetleri yenileme​ için son tarih merak edilmeye başladı. ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere vatandaşların 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Ehliyet yenileme işlemleri nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşların ALO 199, e-Devlet veya nüfus müdürlüğünün resmi internet sitesinden ehliyet yenileme işlemi için randevu alması gerekiyor. Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştiren vatandaşlar 15 TL ücret ödeyecek. ESKİ TİP EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NE KADAR? Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren trafiğe çıktıkları taktirde 12 bin 978 TL ceza ödeyecek. YENİ TİP EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER? Yeni tip sürücü belgesi için gerekli evraklar şöyle: Kimlik Belgesi

Eski sürücü belgesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubu yazılı belge veya beyan

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Değerli kağıt (13 TL) ve vakıf payı (2 TL) bedeli

Adli Sicil Belgesi İlgili Haberler Ehliyet ile kimliği birleştirme işlemleri devam ediyor, sürücü belgesi taşımak tarih oluyor