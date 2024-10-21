Ekim ayında Kabine Toplantısının yapılması beklenen tarih

21 Ekim 2024 14:32 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:33

En son 14 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısının ekim ayında ikincisinin ne zaman olacağı bekleniyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların konuşulacağı toplantı 2 haftada bir gerçekleşiyor.

Türkiye'de yaşanan olayların konuşulup değerlendirildiği ve yeni kararların alındığı Kabine Toplantısı ekim ayında 14 Ekim tarihinde gerçekleşmişti.

Ekim ayında ikinci toplantının tarihi merakla bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN EKİM 2024?

2 haftada bir yapılan Kabine Toplantısının ekim ayında ilki 14 Ekim'de düzenlenmişti.

2 haftada bir olmasından dolayı bir sonraki toplantının 28 Ekim'de olması bekleniyor. Toplantıda İsrail - Filistin başta olmak üzere hem dünya hem Türkiye gündemindeki konuların konuşulması bekleniyor.

14 EKİM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

14 Ekim'de düzenlenen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili daha önce defalarca açıkladığımız gibi partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların yeni anayasa sürecine katkı sağlamadığını tekraren ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çözüm sürecine ilişkin ise "Yumuşama iklimi ülkemiz ve milletimizin güvenliğinden taviz vereceğimiz provokasyonlara göz yumacağımız anlamına asla gelmiyor. Bölücü terör dahil Türkiye'ye yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz." sözlerini söyledi.

Son günlerde gündemde yer alan Köfteci Yusuf olayına ilişkin de açıklamada bulundu. Binlerce şubesi olan firmanın ürünlerin domuz eti tespit edilmesi ses getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin görevi vatandaşının sağlıklı, güvenilir, mevzuata uygun şartlara uygun şekilde imal edilmiş gıdaya erişimini temin etmektir.

Tarım Bakanlığımızın yaptığı denetimlerin gayesi budur. Gıda kontrol ekiplerimiz geçen yıl 1,3 milyon, bu sene ise 990 bin denetim yaptı. Bu denetimleri bundan sonra da aratarak devam ettireceğiz, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız. İhmalkarlıktan veya fırsatçılıktan kaynaklanan her türlü sıkıntılı durumu da adil, hızlı ve şeffaf biçimde kamuoyuna sunacağız." dedi.