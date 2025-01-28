EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen yıl 23 Mayıs'ta erişime açıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Ocak 2025 15:50 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:53

ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında süreç devam ediyor. Binlerce aday EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı günü beklerken kılavuz da incelendi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 23 Mayıs itibarıyla erişime açılmıştı.

ÖSYM tarafından EKPSS 2025 tercih sonuçlarının erişime açılacağı tarih bekleniyor. Binlerce aday tercih işlemlerini 27 Ocak'a kadar tamamladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. Geçen yıl 28 Nisan'da uygulanan sınavın sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanmıştı. Adaylar bu yıl tercihlerini 16-27 Ocak 2025 tarihlerinde yapmıştı. 27 Ocak 2025 tarihinde sona eren sürecin ardından sonuçlar bekleniyor. Geçen yılın tarihlerine bakıldığında EKPSS tercih sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sonuçlarına ÖSYM sonuç sitesine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak erişebilecek. Sonuçların kısa süre içinde duyurulması tahmin ediliyor. İlgili Haberler EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Son tarih belli oldu EKPSS kaç kişi atanacak? İşte EKPSS kontenjanları