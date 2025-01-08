Ekrem İmamoğlu davası saat kaçta? Ertelenip ertelenmediği merak ediliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

08 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması açıklanan bilgilere göre bugün görülecek. Davanın saat kaçta olduğu gündem olurken, iptal olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​'nun Beylikdüzü​ Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı dava​ 20 Kasım 2024 tarihinde görülmüştü. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmamış ve duruşma ertelenmişti. Vatandaşlar tarafından İmamoğlu davasının saat kaçta olduğu ve ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. EKREM İMAMOĞLU DAVASI SAAT KAÇTA? Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün (8 Ocak 2025) saat 15.00'de görülecek. İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. EKREM İMAMOĞLU DAVASI ERTELENDİ Mİ? Ekrem İmamoğlu davasının ertelendiğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dava son açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'de görülecek. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldığında ise haberimizi güncelleyeceğiz. İlgili Haberler Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi