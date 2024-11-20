Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 16:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:25
Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yargılandığı dava 8 Ocak'a ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmada kapsamında yargılandığı dava bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 8 Ocak'a ertelendi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com