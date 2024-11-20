Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 16:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:25
Son dakika | Ekrem İmamoğlu&#039;nun yargılandığı dava ertelendi

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yargılandığı dava 8 Ocak'a ertelendi.

 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmada kapsamında yargılandığı  dava bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 8 Ocak'a ertelendi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
ekrem imamoğluistanbul büyükşehir belediyeibb

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...