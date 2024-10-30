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Elazığspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 13.30'da başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 13:01 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:07
Elazığspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 13.30&#039;da başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları tamamlandı. 3. tur maçları devam ederken Elazığspor ile 1923 Mustafa Kemal Paşa karşılaşacak. Futbolseverler ise Elazığspor maçının yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

ZTK'da kupa heyecanı devam ederken Elazığspor - 1923 Mustafa Kemal Paşa müsabakası bekleniyor. Bugün 13.30'da oynanacak olan maça kısa süre kala nereden izleneceği de belli oldu.

ELAZIĞSPOR - 1923 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

30 Ekim günü oynanacak olan Elazığspor - 1923 Mustafa Kemal Paşa maçı 13.30'da başlayacak.

Kemal Savaş maçın hakemi olurken karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

Müsabaka Doğukent Hıdır Bilek Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın ilk 11'ini Elazığspor şu paylaşım ile duyurdu:

Elazığspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 13.30'da başlayacak - 1. Resim

BUGÜN ZTK'DA KİMİN MAÇI VAR?

30 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

Silivrispor – Kayserispor | 13.00 | A Spor

Karşıyaka – Viranşehir Bld. | 13.30 | Yayıncısı bulunmuyor

Elazığspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 13.30'da başlayacak - 2. Resim

İnegöl Kafkas – Hatayspor | 14.30 | A Spor

Isparta 32 Spor – Pazarspor | 17.30 | A Spor

52 Orduspor – Şanlıurfaspor | 20.30 | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber

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