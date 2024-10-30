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30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programına göre karşılaşma saatleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 09:10 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:20
30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programına göre karşılaşma saatleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç programını araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın da müsabakaları devam ederken 30 Ekim Süper Lig takvimi de merak konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası​'nda heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç takvimini araştırıyor.

Portekiz Lig Kupası'nda bu akşam Benfica​ ile Santa Clara karşılaşıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 30 EKİM?

30 Ekim günü oynanacak olan karşılaşmaların takvimi şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

Silivrispor – Kayserispor | 13.00 | A Spor

Karşıyaka – Viranşehir Bld. | 13.30 | Yayıncısı bulunmuyor

İnegöl Kafkas – Hatayspor | 14.30 | A Spor

Isparta 32 Spor – Pazarspor | 17.30 | A Spor

52 Orduspor – Şanlıurfaspor | 20.30 | A Spor

30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programına göre karşılaşma saatleri belli oldu - 1. Resim

İtalya Serie A

Empoli – Inter | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Venezia – Udinese | 20.30 | S Sport Plus, S Sport

Atalanta – Monza | 22.45 | S Sport Plus

Juventus – Parma | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2

30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programına göre karşılaşma saatleri belli oldu - 2. Resim

Portekiz Lig Kupası

Benfica – Santa Clara | 23.15 | TRT Spor

 

BUGÜN GALATASARAY​'IN MAÇI VAR MI?

30 Ekim Çarşamba günü takvimine göre bugün Galatasaray'ın herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. 7 Kasım günü Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 20.45'te başlıyor. 

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Kaynak: TGRT Haber
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