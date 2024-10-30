30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programına göre karşılaşma saatleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç programını araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın da müsabakaları devam ederken 30 Ekim Süper Lig takvimi de merak konusu oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç takvimini araştırıyor.
Portekiz Lig Kupası'nda bu akşam Benfica ile Santa Clara karşılaşıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 30 EKİM?
30 Ekim günü oynanacak olan karşılaşmaların takvimi şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası
Silivrispor – Kayserispor | 13.00 | A Spor
Karşıyaka – Viranşehir Bld. | 13.30 | Yayıncısı bulunmuyor
İnegöl Kafkas – Hatayspor | 14.30 | A Spor
Isparta 32 Spor – Pazarspor | 17.30 | A Spor
52 Orduspor – Şanlıurfaspor | 20.30 | A Spor
İtalya Serie A
Empoli – Inter | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Venezia – Udinese | 20.30 | S Sport Plus, S Sport
Atalanta – Monza | 22.45 | S Sport Plus
Juventus – Parma | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2
Portekiz Lig Kupası
Benfica – Santa Clara | 23.15 | TRT Spor
BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?
30 Ekim Çarşamba günü takvimine göre bugün Galatasaray'ın herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. 7 Kasım günü Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 20.45'te başlıyor.