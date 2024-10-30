30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programına göre karşılaşma saatleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Ekim 2024 09:10 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:20

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç programını araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın da müsabakaları devam ederken 30 Ekim Süper Lig takvimi de merak konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası​'nda heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç takvimini araştırıyor. Portekiz Lig Kupası'nda bu akşam Benfica​ ile Santa Clara karşılaşıyor. BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 30 EKİM? 30 Ekim günü oynanacak olan karşılaşmaların takvimi şöyle: Ziraat Türkiye Kupası Silivrispor – Kayserispor | 13.00 | A Spor Karşıyaka – Viranşehir Bld. | 13.30 | Yayıncısı bulunmuyor İnegöl Kafkas – Hatayspor | 14.30 | A Spor Isparta 32 Spor – Pazarspor | 17.30 | A Spor 52 Orduspor – Şanlıurfaspor | 20.30 | A Spor İtalya Serie A Empoli – Inter | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2 Venezia – Udinese | 20.30 | S Sport Plus, S Sport Atalanta – Monza | 22.45 | S Sport Plus Juventus – Parma | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2 Portekiz Lig Kupası Benfica – Santa Clara | 23.15 | TRT Spor BUGÜN GALATASARAY​'IN MAÇI VAR MI? 30 Ekim Çarşamba günü takvimine göre bugün Galatasaray'ın herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. 7 Kasım günü Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 20.45'te başlıyor. İlgili Haberler Liverpool milli yıldızın peşinde! Son maçını tribünden izlediler Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Santa Clara maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu! Muhtemel 11'ler