Elden kira ödemelerinde kesilecek ceza tutarı belli oldu

17 Ekim 2024 14:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:24

Kira ödemelerini elden ödeyenlere ceza artırımı getiren tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elden kira ödemesi yapanların ödeyeceği ceza miktarı merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, kira ödemelerini PTT​ ve bankalar​ üzerinden yatırmayanlara ceza kesileceğini duyurdu. Buna göre; her tespit için kira tutarının yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

ELDEN KİRA ÖDEYENLERE NE KADAR CEZA KESİLECEK?

Önceden, işyeri kira ödemelerinde tutarına bakılmaksızın, konut kira ödemelerinde 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte konut kiralarındaki bu sınır kaldırıldı. Artık tüm kira ödemeleri, banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Elden kira ödenen durumlarda hem kiracıya hem ev sahibine 5 bin lira ile 20 milyon lira aralığında ceza kesilecek.

ELDEN KİRA ÖDEMELERİNE VERİLECEK OLAN CEZA NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Elden kira ödemesi yaptığı ve aldığı tespit edilen ev sahibiyle kiracılara kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak.