Elif Berra Gökkır Paris Olimpiyatları’nda adını son 16’ya yazdırdı
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:00
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Fransa’da düzenlenen 33.Yaz Olimpiyat Oyunları kadınlar bireysel ilk turunda Malezyalı rakibine 6-0 ve İranlı rakibine 6-0 skorlarla üstün gelerek adını son 16 tura yazdırdı.
Klasik Yay Yarışları’nda rakiplerini 6-0 yenerek son 16 tura yükselen Elif Berra Gökkır, bugün gerçekleşecek olan karışık takım müsabakalarında milli okçu Mete Gazoz ile takım olacak.
ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?
11 Ocak 2007 yılında dünyaya gelen 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor.
Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 671 puanın sahibi olan Gökkır, 64 sporcu arasından 5.sırada yer aldı.
Kaynak: TGRT Haber