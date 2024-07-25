Olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yapan Elif Berra Gökkır, tarihi bir başarıya imza attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 19:41 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:42
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.
Paris'teki yapılan Okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcumuz Elif Berra Gökkır mücadele etti.
Sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda Olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde ederek 64 sporcu arasında 5. olan Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.
Öte yandan Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com