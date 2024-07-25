Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri, rekor kırarak Süper Lig'e geldi!

25 Temmuz 2024 17:53 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 18:09

Sevilla'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve yeni sezonda sarı-lacivertli kulübün formasını terletecek olan Faslı golcü En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski golcü Mario Jardel'i geride bıraktı. Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz takımı Porto'dan 17 milyon euro bonservis bedelle takıma kattığı Mario Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırılmış oldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY REKABETİ VAR

Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'den sonra en yüksek bonservisli futbolcu sıralamasında 15'er milyon euro ile Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo yer alıyor.

EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN OYUNCULAR

Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan futbolcular şöyle:

1- Youssef En Nesyri Fenerbahçe 19,5 milyon euro

2- Mario Jardel Galatasaray 17 milyon euro

3- Cengiz Ünder Fenerbahçe 15 milyon euro

3- Nicolo Zaniolo Galatasaray 15 milyon euro

4- Dani Güiza Fenerbahçe 14 milyon euro

5- Mbaye Diagne Galatasaray 13 milyon euro

5- Emmanuel Emenike Fenerbahçe 13 milyon euro

5- Bruma Galatasaray 13 milyon euro

6- Moatasem Al-Musrati Beşiktaş 11 milyon euro