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Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 2 yıllık sözleşme imzaladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:50
Serdar Dursun&#039;un yeni takımı belli oldu! 2 yıllık sözleşme imzaladı

Geçen sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık geçiren, sezon sonunda ise Fatih Karagümrük ile sözleşmesini uzatmayan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu.

Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Serdar Dursun, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a imzayı attı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre Alanyaspor tecrübeli golcünün lisansını çıkardı. Alanyaspor'un Serdar Dursun'la 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun, 35 maçta süre alırken 9 gol ve 2 asist kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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