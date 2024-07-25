Son dakika | Galatasaray Elias Jelert transferini resmen duyurdu

25 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:35

Son dakika transfer haberine göre Galatasaray merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sarı kırmızılılar Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'i renklerine bağladı.

OKAN BURUK TRANSFER İSTEDİ

Serge Aurier ile yeni sözleşme imzalamayan, Léo Dubois'dan da beklediği verimi alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni bir sağ bek transferi için yönetime rapor verdi.

DOUE YERİNE JELERT

Uzun süredir Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Guela Doue'nin peşinde koşan ancak Fildişili oyuncunun menajerinin bitmeyen istekleri nedeniyle transferden vazgeçen sarı kırmızılılar, rotayı Danimarka'ya çevirdi. Kopenhag takımında forma giyen Elias Jelert'e kancayı takan Cimbom, yapılan görüşmeler neticesinde oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray merakla beklenen sağ bek transferi için akşam saatlerine doğru resmi açıklamayı yaptı. Sarı kırmızılılar Jelert'in transferi için görüşmelere başkandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BONSERVİS BEDELİ 11 MİLYON EURO

Galatasaray, bonuslarla beraber toplam 11 milyon Euro karşılığında transfere noktayı koydu.