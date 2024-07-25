Galatasaray'da flaş ayrılık! Tete Panathinaikos'a transfer oldu: İşte bonservis bedeli

25 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:53

Son dakika transfer haberine göre Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'un yolunu tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4 milyon 750 bin Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Galatasaray, takımdan ayrılan futbolcusu Tete için veda mesajı yayımladı. Sarı kırmızılı kulübün paylaşımında "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tetê! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" denildi.