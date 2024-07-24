Trabzonspor'un yeni transferi Savic, Trabzon'a geldi!

24 Temmuz 2024 21:14 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 21:21

Transfer çalışmalarını tam hız devam eden Trabzonspor'da stopere takviye geldi. Tecrübeli oyuncu Stefan Savic Trabzon'a geldi.

Stefan Savic’i taşıyan özel uçak saat Trabzon Havalimanı’na vardı.

Savic ilk açıklamasında; "Oldukça heyecanlıyım ve taraftarlarımızı burada görmek çok heyecan verici. Transfer sürecim kolay değildi ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum." dedi.