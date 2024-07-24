TFF Temsilciler Kurulu başkanı Şerafettin Bural oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 19:11 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 19:13
TFF Temsilciler Kurulu başkanlığı görevine Şerafettin Bural'ın getirildiğini belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Temsilciler Kurulu başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği açıklandı.
Şerafettin Bural başkanlığındaki Temsilciler Kurulu üyeliklerine ise Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin, Haydar Özdemir, Ömer Demir, Mehmet Sururi Saydam ve Servet Sarıkaya atandı.
Kaynak: tgrthaber.com