U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Balkan şampiyonu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:54
Şampiyona, Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan maçlarının ardından tamamlanacak
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nın son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0'lık skorla yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takımımız, Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-15'lik setlerle mağlup etti.
Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Türkiye: 15 puan
2. Sırbistan: 9 puan
3. Bulgaristan: 6 puan
4. Karadağ: 5 puan
5. Arnavutluk: 4 puan
6. Kuzey Makedonya: 0 puan
Kaynak: tgrthaber.com