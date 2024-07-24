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U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Balkan şampiyonu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:54
U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Balkan şampiyonu!

Şampiyona, Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan maçlarının ardından tamamlanacak

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nın  son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0'lık skorla yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takımımız, Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-15'lik setlerle mağlup etti.

Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Türkiye: 15 puan

2. Sırbistan: 9 puan

3. Bulgaristan: 6 puan

4. Karadağ: 5 puan

5. Arnavutluk: 4 puan

6. Kuzey Makedonya: 0 puan

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Kaynak: tgrthaber.com
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