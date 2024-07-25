Elias Jelert'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu

25 Temmuz 2024 06:27 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 06:28

Dan ekibi Kopenhag, 21 yaşındaki oyuncu Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

21 yaşındaki oyuncu Jelert'in perşembe günü İstanbul'da olacağı ve Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

11 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varırken genç oyuncunun 1 milyon Euro'dan az bir maaş kazanacağı yazıldı.

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen genç sağ bek, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.