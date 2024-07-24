Trendyol Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler!
Trendyol Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala 2024-25 sezonu gerçekleşen tüm transferler...
Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonu öncesi gerçekleşen tüm transferler...
ADANA DEMİRSPOR
GELENLER: Edouard Michut (PSG), Aksel Aktaş (Kiralıktan geri döndü), Hamza Jaganjac (Kiralıktan geri döndü), Mahamadou Ba (Kiralıktan geri döndü), Samuel Nongoh (Kiralıktan geri döndü), Ali Yavuz Kol (Kiralıktan geri döndü)
GİDENLER: Mustafa Kapı (Sözleşme sonu), Dorukhan Toköz (Sözleşme sonu), Yusuf Sarı (Tümosan Konyaspor), Emre Akbaba (Eyüpspor), Shahrudin Mahammadaliyev (Karabağ), Stiven Mendoza (Leon)
HATAYSPOR
GELENLER: Funsho Bamgboye (Rapid Bükreş) Jonathan Okoronkwo (Krasnodar), Cemali Sertel (Rams Başakşehir - kiralık)
GİDENLER: Rayane Abid (Sözleşme sonu), Nikola Maksimovic (Sözleşme sonu), Ömer Beyaz (Stuttgart - Kiralık sözleşmesi bitti), Renat Dadashov (Grasshoppers - Kiralık sözleşmesi bitti), Doğukan Sinik (Hull City - Kiralık sözleşmesi bitti), Halil Dervişoğlu (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio - Kiralık), Giorgi Aburjania (Avs FS), Mehdi Boudjemaa (Çorum FK), Rayane Aabid (Sakaryaspor), Didier Lamkel Ze (Sözleşme sonu)
BEŞİKTAŞ
GELENLER: Giovanni van Bronckhorst (Teknik direktör), Gabriel Paulista (Atletico Madrid), Valentin Rosier (Nice - Kiralıktan geri döndü), Jean Onana (Marsilya - Kiralıktan geri döndü), Javi Montero (Arouca - Kiralıktan geri döndü), Kartal Yılmaz (Kayserispor - Kiralıktan geri döndü), Ajdin Hasic (Sarajevo - Kiralıktan geri döndü), Emrecan Bulut (Ümraniyespor - Kiralıktan geri döndü), Abdullah Aydın (Esenler Erokspor - Kiralıktan geri döndü), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük - kiralıktan geri döndü), Rafa Silva (Benfica), Salih Uçan (Sözleşmesi yenilendi), Ciro Immobile (Lazio), Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)
GİDENLER: Rachid Ghezzal (Sözleşme sonu), Joe Worrall (Nottingham Forest - Kiralık sözleşmesi bitti), Umut Meraş (Sözleşme sonu), Valentin Rosier (Leganes - Sözleşme fesih), Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor - Kiralık), Cenk Tosun (Fenerbahçe), Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor - Kiralık), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük - Kiralık)
ANTALYASPOR
GELENLER: Moussa Djenepo (Standart Liege - kiralık), Kenan Piric (AEK Larnaca), Soner Dikmen (Tümosan Konyaspor), Thalisson Kelven da Silva (Cluj)
GİDENLER: Helton Leite (Sözleşme sonu), Adam Buksa (Lens - Kiralık sözleşmesi bitti), Dario Saric (Palermo- Kiralık sözleşmesi bitti), Ufuk Akyol (Tümosan Konyaspor), Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv)
BODRUM FK
GELENLER: Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü - Kiralıktan geri döndü), Fredy (Eyüpspor), Christophe Hérelle (Metz)
GİDENLER: Eren Albayrak, Ondrej Celutska
ALANYASPOR
GELENLER: Sergio Cordova (Sochi - Kiralıktan geri döndü), Arnoud Lusamba (Pendikspor - kiralıktan geri döndü), Bora Çeken (Sandhausen U19), Mert Bayram (Altınordu)
GİDENLER: Ui-jo- Hwang (Nottingham Forest - Kiralık sözleşmesi bitti), Joao Novais (Rio Ave), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Carlos Eduardo (Vitoria) Anderson Silva (Pafos), Leroy Fer (Al-Nasr)
ÇAYKUR RİZESPOR
GELENLER: Giannis Papanikolaou (Rakow), Oscar Pinchi (Racing Ferrol (Kiralıktan geri döndü), Ali Sowe (Rostov), Emrecan Bulut (Beşiktaş - Kiralık)
GİDENLER: Adolfo Gaich (CSKA Moskova - Kiralık sözleşmesi bitti), Gustavo Sauer (Botafogo - Kiralık sözleşmesi bitti), Jonjo Shelvey (Nottingham Forest - Kiralık sözleşmesi bitti), Faruk Miya, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)
SİVASSPOR
GELENLER: Alex Pritchard (Birmingham), Bekir Turaç Böke (Denizlispor), Uros Radakovic (MKE Ankaragücü)
GİDENLER: Burak Kapacak (Fenerbahçe - Kiralık sözleşmesi bitti), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe - Kiralık sözleşmesi bitti), Kerem Atakan Kesgin (Beşiktaş - Kiralık sözleşmesi bitti), Hakan Arslan (Sözleşmesi sona erdi), Uros Radakovic (MKE Ankaragücü), Erhan Erentürk (Sözleşme feshi)
EYÜPSPOR
GELENLER: Erencan Yardımcı (Pendikspor - kiralıktan geri döndü), Halil Akbunar (Pendikspor - kiralıktan geri döndü), Anastasios Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü), Dorukhan Toköz (Yukatel Adana Demirspor), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Fredrik Midtsjö (Pendikspor)
GİDENLER: Adrien Regattin (Sözleşme sonu), Uğur Demirok (Sözleşme sonu), Thuram (Sözleşme sonu), Ömer Bayram (Sözleşme sonu), Metehan Baltacı (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Fredy (Sipay Bodrum FK), Murat Uçar (Amed SK), Francis Ezeh (Pancevo)
FENERBAHÇE
GELENLER: Jose Mourinho (Teknik Direktör), Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük), Rade Krunic (Milan - Zorunlu Satın Alma Opsiyonu), Samet Akaydin (Panathianikos - Kiralıktan Döndü), Umut Nayir (Pendikspor - Kiralıktan Döndü), Burak Kapacak (Sivasspor - Kiralıktan Döndü), Bartuğ Elmaz (Sivasspor - Kiralıktan Döndü), Joao Pedro (Gremio - Kiralıktan Döndü), Miguel Crespo (Rayo Vallecano - Kiralıktan Döndü), Emre Mor (Fatih Karagümrük - Kiralıktan Döndü), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Cenk Tosun (Beşiktaş), Allan Saint-Maximin (Al-Ahli - Kiralık)
GİDENLER: Serdar Dursun (Fatih Karagümrük - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Joshua King (Sözleşme Sonu), Michy Batshuayi (Sözleşme Sonu), Leonardo Bonucci (Kariyer Sonu), Emre Demir (Sakaryaspor - Kiralık), Yusuf Kocatürk (Central Hospital Ümraniyespor), Tiago Çukur (Roda), Jin-ho Jo (Radnicki Nis - Kiralık)
GALATASARAY
GELENLER: Hakim Ziyech (Chelsea) Nicolo Zaniolo (Aston Villa - Kiralıktan Döndü), Taylan Antalyalı (Samsunspor - Kiralıktan Döndü), Yusuf Demir (Basel - Kiralıktan Döndü), Patrick van Aanholt (PSV - Kiralıktan Döndü), Yunus Akgün (Leicester City - Kiralıktan Döndü), Halil Dervişoğlu (Hatayspor - Kiralıktan Döndü), Emin Bayram (Westerlo - Kiralıktan Döndü), Alexandru Cicaldau (Konyaspor - Kiralıktan Döndü), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü - Kiralıktan Döndü), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Efe Akman (Profesyonel Sözleşme)
GİDENLER: Carlos Vinicius (Fulham - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Tanguy Ndombele (Tottenham - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Serge Aurier (Sözleşmesi sona erdi), Nicolo Zaniolo (Atalanta - Kiralık), Mathias Ross (Sparta Prag - Kiralık), Özgür Baran Aksaka (PFC Arda Kardzhali 1924 - Kiralık)
GAZİANTEP FK
GELENLER: Luka Stanvoski (Tuzlaspor - kiralıktan geri döndü), Eren Erdoğan (Altay), Sokratis Dioudis (Zaglebie Lubin), Kacper Kozlowski (Brighton), Cyril Mandouki (Paris FC), Quentin Daubin (Caen)
GİDENLER: Batuhan Şen (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Deian Sorescu (Rakow - Kiralık sözleşmesi bitti), Denis Dragus (Standard Liege - Kiralık sözleşmesi bitti), Max Gradel (Sakaryaspor), Marko Jevtovic (Tümosan Konyaspor), Papy Djilobodji (Karagümrük), Lazar Markovic (Baniyas)
GÖZTEPE
GELENLER: Uğur Kaan (Ümraniyespor - Kiralıktan geri döndü), Djalma Silva (Limassol - kiralıktan geri döndü), Isaac Solet (Slavia Sofia), Nazım Sangare (VavaCars Fatih Karagümrük), Koray Günter (Hellas Verona), Ekrem Kılıçarslan (Ankara Keçiörengücü), Novatus Dismas Miroshi - (Zulte Waregem)
GİDENLER: Atınç Nukan (Sözleşme sonu) Bilal Messaoudi (Kortrijk - Kiralık sözleşmesi bitti), Mateusz Lis (Southopmton - Kiralık sözleşmesi bitti), Romulo ( Athletico PR - Kiralık sözleşmesi btti), Tarkan Serbest (Kocaelispor), Kenneth Mamah (CD Castellon), Mame Diouf (Sözleşme sonu)
KASIMPAŞA
GELENLER: Iron Gomis (Salerantina - Kiralıktan geri döndü)
GİDENLER: Samuel Baston (Burnley - kiralık sözleşmesi bitti), Jackson Porozo (Troyes - kiralık sözleşmesi bitti), Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)
KAYSERİSPOR
GELENLER: Lionel Carole (Sözleşme yenilemesi), Stephane Bahoken (Sözleşme yenilemesi)
GİDENLER: Kartal Yılmaz (Beşiktaş - Kiralık sözleşmesi bitti)
BAŞAKŞEHİR
GELENLER: Marthoi Djalo (Paços Ferrira), Jerome Opoku (Arouca - Bonservisi alındı), Emre Kaplan (Ümraniyespor - Kiralıktan geri döndü), Ravi Tagir (Westerlo - kiralıktan geri döndü), Ahmed Touba (Lecce - Kiralıktan geri döndü), Eden Karzev (Tel Aviv - kiralıktan geri döndü), Cemali Sertel (Hatayspor - kiralıktan geri döndü), Matchoi Djalo (Paços Ferreira), Ousseynou Ba (Olympiakos)
GİDENLER: Mahmut Tekdemir (Sözleşeme sonu), Emrehan İlkhan (Torino - Kiralık sözleşmesi bitti), Leo Dubois (Galatasaray - kiralık sözleşmesi bitti), Ousseynou Ba (Olympiakos - Kiralık sözleşmesi bitti), Josef de Souza (Sözleşme feshi), Eden Karzev (Shenzhen Peng City FC - Kiralık), Sekou Tidiany Bangoura (Kiryat Shmona - Kiralık), Mert Çelik (Sebail)
TRABZONSPOR
GELENLER: Maxi Gomez (Cadiz - Kiralıktan Döndü), Montasser Lahtimi (Wydad AC - Kiralıktan Döndü), Tonio Teklic (Fatih Karagümrük - Kiralıktan Döndü), Serkan Asan (Prendikspor - Kiralıktan Döndü), Dimitrios Kourbelis (Fatih Karagümrük - Kiralıktan Döndü), Denis Dragus (Standard Liege), Borna Barisic (Glasgow Rangers), John David Lundstram (Serbest), Cihan Çanak (Standard Liege), Ozan Tufan (Hull City), Anthony Nwakaeme (Al-Fayha), Pedro Malheiro (Boavista)
GİDENLER: Paul Onuachu, (Southampton - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Nicolas Pepe (Sözleşme Sonu), Filip Benkovic (Udinese - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Berat Özdemir (Al-Ettifaq - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Mehmet Aydın (Schalke - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Flavio (Sözleşme Sonu), Thomas Meunier (Sözleşme feshi), Mountassir Lahtimi (Sözleşme feshi), Dimitrios Kourmpelis (Sözleşme feshi), Kağan Moradoğlu (Erzurumspor FK), Joaquín Fernández (Sözleşme fesih), Ognjen Bakic (HNK Sibenik)
KONYASPOR
GELENLER: Josip Calusic (FK TSC), Adem Erbak (Kiralıktan geri döndü), Emrehan Gedikli (Kiralıktan geri döndü), Ufuk Akyol (Bitexen Antalyaspor), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Tunahan Taşçı (Fortuna Sittard), Pedrinho (CSKA 1948), Marko Jevtovic (Gaziantep FK) Melih İbrahimoğlu (Egnatia)
GİDENLER: Teenge Hadebe (Sözleşme sonu), Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Soner Dikmen (Sözleşme sonu), Alexander Cicaldau (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Valon Ethemi (İstanbulspor - Kiralık sözleşmesi bitti), Yunus Mallı (Sözleşme sonu), Steven Nzonzi, Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor), Cebrail Karayel (Sakaryaspor)
SAMSUNSPOR
GELENLER: Şener Kaya (Kiralıktan geri döndü), Barış Alıcı (Kiralıktan geri döndü), Geatan Laura (Kiralıktan geri döndü), Nanu (Kiralıktan geri döndü), Elano (Kiralıktan geri döndü), Ahmet Sağat (Kiralıktan geri döndü), Ali Ülgen (Kiralıktan geri döndü), Celil Yüksel (Kiralıktan geri döndü)
GİDENLER: Moryke Fofana (Sözleşme sonu), Taylan Antalyalı (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Muhammed Gümüşkaya (Westerlo - Kiralık sözleşmesi bitti), Alim Öztürk (Iğdır FK), Ahmet Sağat (Kocaelispor), Jakub Szumski (Sakaryaspor)