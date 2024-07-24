Galatasaray, sağ beke Jelert'i transfer ediyor!

24 Temmuz 2024 21:22 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 21:26

U16 Milli Takımı, Sırbistan'ı net bir skor ile yendi!

U16 Milli Takımı, Sırbistan'ı net bir skor ile yendi!

Sacha Boey'i Bayern Münich'e gönderdikten sonra sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Elias Jelert ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarka Ligi takımı Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile anlaştı. Anlaşmanın 4 yıllık olması bekleniyor.

Öte yandan Kopenhag, resmi hesabından Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı teklifin kabul edildiğini açıkladı.

SEZON KARNESİ

Elias Jelert geçen sezon Kopenhag formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı.