U16 Milli Takımı, Sırbistan'ı net bir skor ile yendi!

24 Temmuz 2024 20:42 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 20:56

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-21, 25-22 ve 25-18'lik setlerle mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Milliler, üçüncü maçında 26 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Karadağ ile karşılaşacak.