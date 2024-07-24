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U16 Milli Takımı, Sırbistan'ı net bir skor ile yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 20:42 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 20:56
U16 Milli Takımı, Sırbistan&#039;ı net bir skor ile yendi!

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Sırbistan’ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-21, 25-22 ve 25-18'lik setlerle mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Milliler, üçüncü maçında 26 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Karadağ ile karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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