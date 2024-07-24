Manchester United, 5 ismin biletini kesti!

24 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 20:21

Manchester United'da yeni sezon öncesi yenilik başlıyor. Kırmızı Şeytanlar'da Jim Ratcliffe'ın ManU'daki Futbol hisselerini almasıyla transfer stratejisi tamamen değişti.

İngiliz devi Manchester United ilk önce Hollandalı menajer Erik Ten Hag'ın sözleşmesini uzattı. Daha sonra ise Real Madrid'in kadrosuna katmaya çalıştığı 18'lik Fransız yetenek Leny Yoro'yu ve Bologna'da parlayan Hollandalı Joshua Zirkzee'yi renklerine bağladığını açıkladı.

KADRODAN 5 İSMİN ÜZERİ ÇİZİLDİ

ESPN'in haberine göre Manchester United yaz transfer döneminde 5 isme teklif gelmesi halinde durumu değerlendirileceği iddia edildi.

Bileti kesilen isimler Anthony, Scott McTominay, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Eriksen ve Harry Maguire oldu. Öte yandan haftalık 350 bin Pound kazanan Casemiro'ya da teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

İLK RAKİP FULHAM

Manchester ekibi yeni sezona 16 Ağustos Cuma günü Old Trafford'da Fulham'ı konuk ederek lige başlayacak.