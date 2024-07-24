Umut Çakır, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımının başına geçti!
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cedric Enard ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Umut Çakır'ı getirdi.
Voleybol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Fransız başanterenör Cedric Enard ile yollarını ayıran milli takımın başına Galatasaray'ın başantenörü Umut Çakır getirildi.
Şubat ayında takımın başına geçen Enard, görevde olduğu süre boyunca Milletler Ligi'nde 1 galibiyet, 15 yenilgiyle 16 takım arasında sonuncu oldu.
Öte yandan milli takım, Umut Çakır yönetiminde 4 Ağustos'ta İstanbul'da Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde takımla birlikte kampa girecek.
Türkiye, elemelerde 25 Ağustos'ta Danimarka ile deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise Ankara'da Macaristan ile karşılaşacak.
Milli takımın kamp kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
Orta oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Ahmet Tümer
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy
Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül.