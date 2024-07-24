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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Elis Nemtsov'u transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 23:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 23:48
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Elis Nemtsov&#039;u transfer etti!

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kanadalı golcü futbolcu Elis Nemtsov'u transfer etti.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kanadalı golcü futbolcuyu renklerine bağladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kanadalı forvet Elis Nemtsov kadrosuna kattı. Elis Nemtsov’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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