Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Elis Nemtsov'u transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 23:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 23:48
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kanadalı golcü futbolcu Elis Nemtsov'u transfer etti.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kanadalı golcü futbolcuyu renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kanadalı forvet Elis Nemtsov kadrosuna kattı. Elis Nemtsov’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com