Beşiktaş, Portekizli William Carvalho ile ilgileniyor!

24 Temmuz 2024 22:24 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 22:30

Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda İspanyol medyasından William Carvalho için bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını Todofichajes'te yer alan habere göre; Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Carvalho için yeniden devreye girdi.

Haberin detayında Real Betis'in de Portekizli ön libero Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği vurgulandı.

Beşiktaş'ın, bu doğrultuda William Carvalho için 4 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı iddia edildi.

SEZON KARNESİ

Real Betis ile bu sezon 30 maçta forma giyen Portekizli ön libero 1 gol atıp 5 asist üretti.