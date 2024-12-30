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Elif Laçin'den Deprem Bölgesindeki Köy Okullarına Büyük Destek

Editör: Safa Keser / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 15:03 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:05
Elif Laçin&#039;den Deprem Bölgesindeki Köy Okullarına Büyük Destek

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Elif Laçin, bu kez deprem bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören çocuklara umut oldu.

Daha önce gerçekleştirdiği "Engelsiz Yaşam Projesi" ile dikkat çeken Laçin, şimdi de deprem bölgelerinde kış şartlarına karşı mont, bot ve giyim desteği sağladı.

Laçin'in bu anlamlı çalışmasına çevresindeki dostları da destek verdi. Bu dayanışma sayesinde toplamda 6 şehirde, 5 bin öğrenciye yardım ulaştırıldı. Yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren bu yardımlar, gönülleri ısıttı.

Elif Laçin'den Deprem Bölgesindeki Köy Okullarına Büyük Destek - 1. Resim

Elif Laçin, yardım kampanyası sırasında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:


"Buradaki yaşam şartları hala çok zor. Deprem bölgelerini unutmayın; bizlere, sizlere ihtiyaçları var. Devlet kurumlarının yükünü hafifletmek için gönüllü desteklerimizi artırmalıyız. Buradaki ailelere ve çocuklara ilk günkü gibi sahip çıkmaya devam edelim."

Elif Laçin'den Deprem Bölgesindeki Köy Okullarına Büyük Destek - 2. Resim

Laçin’in bu çağrısı, toplumsal dayanışmayı teşvik ederken depremzedelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: TGRT Haber

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