Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin gözü yatacak maaşlarda

15 Ocak 2025 08:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:41

2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2025 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam oranı yüzde 15.75 oldu. En düşük emekli maaşı 14.468,75 TL'ye yükseldi. Rakamların belli olmasının ardından emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı gündeme geldi. Emekli maaş farklarının şubat ayında yatırılacağı tahmin ediliyor.

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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak zam oranları da belli oldu.

2025 Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıktı. Ancak düzenlemenin ocak ayına yetişmeme ihtimali bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaş düzenlemesi için yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması gerekiyor.

Teklif komisyonda kabule dilmesinin ardından ise Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek. Meclis Genel Kurulu'nun ardından ise teklif Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Ancak bu durumun gecikme ihtimali bulunuyor. Bu sebepten dolayı da emekliler bu ay 12 bin 500 TL maaş alacak. Aradaki zam farkının ise şubat ayında emeklilere maaşları ile birlikte yatırılacağı tahmin ediliyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

4A ve 4B emekli maaşı ödeme günleri ise şöyle:

4A SSK

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş alıyor.

4B Bağkur