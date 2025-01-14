Emekli maaşı refah payı 2025 verilecek mi? Emeklinin yeni maaşı merak ediliyor

Memurlar, yüzde 11,54'lük enflasyon​ artışını yeterli bulmadı, refah payı ve zam talebi sürerken gözler refah payına ilişkin gelecek haberlerde.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." demişti.