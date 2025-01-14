Emekli maaşı refah payı 2025 verilecek mi? Emeklinin yeni maaşı merak ediliyor
Memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15,75. Ancak vatandaşın gözü kulağı 2025 emekli maaşı refah payı haberlerinde.
Memurlar, yüzde 11,54'lük enflasyon artışını yeterli bulmadı, refah payı ve zam talebi sürerken gözler refah payına ilişkin gelecek haberlerde.
EMEKLİ MAAŞI REFAH PAYI 2025 VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." demişti.
Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen ve HAK-İŞ hükümetten refah payı talebinde bulunmuştu.
REFAH PAYI NEDİR?
Refah payı, işverenin çalışanlarına sunduğu, genellikle ekonomik koşullara bağlı olarak düzenlenen, maaşlarının üstüne eklenen ek bir ücrettir.
Bu ödeme, işçilerin temel maaşlarına ilaveten yapılır ve işçinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacı taşır.