Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B SSK, Bağkur Ocak farkı ödeme takvimi araştırılıyor

21 Ocak 2025 00:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 00:15

2025 yılının gelmesiyle birlikte gündem SSK Bağkur emekli maaş farkları ödeme günü ve tarihleri oldu. Vatandaşlar 4A, 4B SSK, Bağkur maaş farklarının yatırılacağı tarihi araştırmaya koyuldu.

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Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte gözler şimdi zamlı emekli maaşının Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı tarihe çevrildi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2025?

Maaşlara yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatırılacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

2025​ Ocak ayı emekli maaşı zammı sonrası, 2025 zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar maaşlarını ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar maaşlarını ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar maaşlarını ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar maaşlarını ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar maaşlarını ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar maaşlarını ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar maaşlarını ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar maaşlarını ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar maaşlarını ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar maaşlarını ayın 26'sında alıyor.

Öte yandan Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olan vatandaşlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olan vatandaşların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.