Emine Ergül gözaltına alındı mı? Grand Kartal Otel'in sahibi Emine Ergül’ün kim olduğu araştırılıyor

Bolu’da meydana gelen yangın​ faciasının ardından 4 başmüfettiş, 6 cumhuriyet savcısı​, 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Olaya ilişkin ise 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı paylaşımda yangının ardından işletme sahibi Emine Ergül’ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç'un yaptığı açıklama şöyle;

"Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.”