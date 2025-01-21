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Emine Ergül gözaltına alındı mı? Grand Kartal Otel'in sahibi Emine Ergül’ün kim olduğu araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Ocak 2025 19:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:50
Emine Ergül gözaltına alındı mı? Grand Kartal Otel&#039;in sahibi Emine Ergül’ün kim olduğu araştırılıyor

Kartalkaya Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybederken yaşanan elim olayın ardından otel sahibinin de aralarında olunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bolu’da meydana gelen yangın​ faciasının ardından 4 başmüfettiş, 6 cumhuriyet savcısı​, 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Olaya ilişkin ise 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emine Ergül gözaltına alındı mı? Grand Kartal Otel'in sahibi Emine Ergül’ün kim olduğu araştırılıyor - 1. Resim

EMİNE ERGÜL GÖZALTINA ALINDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı paylaşımda yangının ardından işletme sahibi Emine Ergül’ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç'un yaptığı açıklama şöyle;

"Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Emine Ergül gözaltına alındı mı? Grand Kartal Otel'in sahibi Emine Ergül’ün kim olduğu araştırılıyor - 2. Resim

GRAND KARTAL OTEL'İN SAHİBİ EMİNE ERGÜL KİM?

Mazhar Murtezaoğlu'nun kızı olarak bilinen Emine Murtezaoğlu Ergül, otelcilik sektöründe yaptığı faaliyetlerle biliniyor.

Emine Murtezaoğlu Ergül, Bolu Kartalkaya yangınında adı geçen otelin, Grand Kartal Otel, eşi Halil Ergül ile ana ortaklarından ve yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.

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Kaynak: TGRT Haber
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