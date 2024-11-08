Emirhan Çalışkan Beylikdüzüspor'da forma giyiyor

08 Kasım 2024 11:23 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:39

Ünlü oyuncular Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızları Duru Kınay, futbolcu Emirhan Çalışkan ile sevgili olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımın ardından Emirhan Çalışkan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor soruları gündeme geldi.

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın sevgilisi ünlü çıktı! Futbolcu Emirhan Çalışkan ile karesine yorum yağdı

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın sevgilisi ünlü çıktı! Futbolcu Emirhan Çalışkan ile karesine yorum yağdı

Emre Kınay ve Emine Ün 2003 yılında evlenmiş ve 2009 yılında boşanmışlardı. Bu evlilikten çiftin Duru Kınay adında bir kızları olmuştu.

Ünlü çiftin kızı Duru Kınay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından futbolcu Emirhan Çalışkan ile sevgili olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından Emirhan Çalışkan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor soruları gündeme geldi.

EMİRHAN ÇALIŞKAN KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emirhan Çalışkan, 16 Nisan 2002 yılında Muğla'da dünyaya geldi.

1,83 boyundaki genç futbolcu sağ ayağını kullanıyor ve ön libero pozisyonunda oynuyor.

Kariyerine Ümraniyespor altyapısında başlayan Emirhan Çalışkan U19 takımına daha sonra da a takıma kadar yükseldi.

1 Şubat 2021 tarihinde Muğlaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

Muğlaspor'dan geri döndükten sonra ise 27 temmuz 2022 yılında Adıyaman FK'ya gitti.

Burada geçirdiği bir sezonun ardından 9 Şubat 2024 tarihinde Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu.

16 Eylüül 2024 tarihinde ise şu anda formasını giydiği Beylikdüzüspor'da oynamaya başladı.