Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın sevgilisi ünlü çıktı! Futbolcu Emirhan Çalışkan ile karesine yorum yağdı

08 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:14

Emre Kınay ve Emine Ün, 2990 yılında 6 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Dostlukları devam çiftin 19 yaşındaki kızları Duru Kınay ise yeni sevgilisini sosyal medyadan duyurdu. Duru Kınay, Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını duyurdu.

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Oyuncu çift Emre Kınay ile Emine Ün, 2003 yılında evlenmiş ve 2009 yılında boşanmıştı. Evliliklerinden dünyaya gelen kızları Duru Kınay yeni aşkını ise sosyal medya hesabından duyurdu.

DURU KINAY İLE FUTBOLCU EMİRHAN ÇALIŞKAN AŞK YAŞIYOR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duru Kınay, Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile yaptığı paylaşımına kalp emojisi koydu. Emirhan Çalışkan da sosyal medya hesabından Duru Kınay karelerini paylaştı. İki isim de birbirlerinin kareleri ''Birtanem ve her şeyim' yorumlarını düştü.

Anne Emine Ün de ilişkiye destek verdi. Son olarak tiyatro oyunuyla gündemde olan Emine Ün, kızının sevgilisiyle paylaştığı karelere nazar boncuğu emojisi koydu.