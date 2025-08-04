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 | Sumru Tarhan

Emlak Konut gayrimenkul sertifika halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz özellikleri

Emlak Konut halka arz özellikleri belli oldu. Bugün itibarıyla işlem görmeye başlayan Gayrimenkul Sertifikası halka arzı 8 Ağustos'a kadar talep toplayacak. Talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek. Yatırımcılar ise Emlak Konut halka arz ne zaman borsada işlem görecek araştırmaya başladı.

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Emlak Konut gayrimenkul sertifika halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz özellikleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 16:34

DMLKT kodu ile olan Emlak Konut sertifika, 4-8 Ağustos aralığında talep toplayacak. Oransal dağıtım yapılacak olan halka arzın fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmuyor.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

2025 halka arz takviminde yer alan gayrimenkul sertifikası halka arzının borsa kodu DMLKT olarak belirlendi. 7,59 TL'den satışa çıkan hisse 8 Ağustos'a kadar talep toplamanın ardından 14 Ağustos'ta işlem görecek. Duyuruya göre BİST ilk işlem tarihi 14 Ağustos 2025, BİST son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.

Emlak Konut gayrimenkul sertifika halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz özellikleri

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ ÖZELLİKLERİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi, Havalimanı'na 20 kilometre uzaklıkta olması ile yatırımcının dikkatini çekti. 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplamanın ardından 14 Ağustos'ta BİST ilk işlem tarihi yaşanacak. Oransal dağıtımın yapılacağı halka arzda borsa kodu DMLKT oldu. Halka arz miktarı 1.923.481.733 adet sertifika olurken ek satış miktarı 897.111.762 adet olarak belirlendi. Halka arz satış yöntemi sabit fiyatla talep toplama olurken iskontosu +24.10 oldu. Ek satış sahil halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olurken T1-T2 kullanılamaz.

Emlak Konut gayrimenkul sertifika halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz özellikleri

DMLKT KAÇ LOT VERİR 2025?

Bugün itibarıyla talep toplamaya başlayan halka arzın payı 1.923.481.733 lot, ek pay 897.111.762 olarak belirlendi. Yatırımcılar Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabı ile satın alabilecek. Mobil uygulama veya internet şubelerinde izlemeniz gereken adımlar sırasıyla şöyle: İşlemler-Yatırım ve Hisse Senedi- Halka Arz İşlemleri-Talep Girişi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodu seçiliyor. İstenilen adedi girdikten sonra işlem onaylanıyor.

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#Emlak Konut Gayrimenkul Sertifikası
#Aktüel
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