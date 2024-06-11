Empire of the Ants'in 7 Kasım 2024'te PC, PS5 ve Xbox Series için yayınlanacağı duyuruldu

11 Haziran 2024 18:39 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:45

Doom The Dark Ages duyuruldu! XBOX Game Pass, PC ve PlayStation 5 için 2025 yılında çıkacak

Doom The Dark Ages duyuruldu! XBOX Game Pass, PC ve PlayStation 5 için 2025 yılında çıkacak

Merakla beklenen strateji oyunu "Empire of the Ants," 7 Kasım 2024'te PC, PS5 ve Xbox Series için çıkıyor.

Oyun severler için büyük bir heyecan kaynağı olan bu duyuru, strateji oyunları tutkunlarını şimdiden sabırsızlandırdı.

"Empire of the Ants," oyunculara devasa bir karınca kolonisini yönetme fırsatı sunacak.

Gerçekçi grafikler ve detaylı oyun mekaniğiyle dikkat çeken oyun, strateji severlerin favorisi olma yolunda ilerliyor.

PC, PS5 ve Xbox Series için eş zamanlı olarak çıkacak olan "Empire of the Ants," farklı platformlardaki oyuncuları aynı anda buluşturacak.

Strateji oyunlarına yeni bir soluk getireceği beklenen bu oyun, şimdiden büyük bir ilgiyle bekleniyor.