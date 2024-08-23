En az bir ham puanı olmayan adayların KPSS puanı hesaplanmıyor

23 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:58

KPSS P1,P2,P3,P10 puan türlerine göre alım yapan memur meslekleri belli oldu

KPSS P1,P2,P3,P10 puan türlerine göre alım yapan memur meslekleri belli oldu

Bugün erişime açılan sonuçların ardından milyonlarca aday puanlarını öğrenirken bazı adaylar puanının hesaplanmadığını görürken neden hesaplanmadı merak etmeye başladı.

KPSS PUANI NEDEN HESAPLANMAZ 2024?

Sonuç ekranında "Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanınız hesaplanmamıştır" ifadesi ile karşılaşanların bir testinde en az bir ham puan bulunmaması sebep olurken maddede yer alan ifadeler şöyle:

"Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır."

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR, NE DEMEK?

3.10 maddesi puanlama sürecini belirlerken sınav yönergelerinde yer alıyor.

Sınavda her test için kriterler ayrı olarak değerlendirilirken her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 4'te 1'i çıkarılır ve ham puan elde edilir.

Bu puanların ortalaması ile standart puan hesaplanıyor.

"KILAVUZUN 3.10 DEĞERLENDİRME MADDESİ GEREĞİNCE KPSS PUANINIZ HESAPLANMAMIŞTIR" NE DEMEK?

Sonuç ekranında puan kısmında bilgi göremeyen adayların karşısına çıkan ifadedir.

Ham puan elde edilmemesi nedeniyle puan hesaplanmamıştır.