Hemşirelik atamalarında KPSS'de P3 puan türü kullanılıyor

23 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:38

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yer alıyor

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yer alıyor

KPSS öğretmenlik için ÖABT'ye girmeyen adayların P10 puan türüne göre atanıyor

KPSS öğretmenlik için ÖABT'ye girmeyen adayların P10 puan türüne göre atanıyor

KPSS P1,P2,P3 puan türü ile alım yapan kurumlar 2024

KPSS P1,P2,P3 puan türü ile alım yapan kurumlar 2024

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM puan türlerini merak etmeye başladı.

Adaylar tarafından özellikle hemşirelik atamalarında KPSS'de hangi puan türünün kullanıldığı merak ediliyor.

HEMŞİRELİK ATAMALARINDA KPSS'DE HANGİ PUAN TÜRÜ KULLANILIYOR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre hemşirelik atamalarında adayların KPSS sınavında aldıkları P3 puan türü esas alınıyor.

P3 puan türü genel yetenek ve genel kültür testlerinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak hesaplanıyor.

P3 puan türü ile alım yapan diğer meslekler şöyle: