Hemşirelik atamalarında KPSS'de P3 puan türü kullanılıyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:38
ÖSYM tarafından 23 Ağustos 2024 Cuma günü KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından hemşireliğin KPSS'de hangi puan türünden alım yaptığı gündeme geldi.
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM puan türlerini merak etmeye başladı.
Adaylar tarafından özellikle hemşirelik atamalarında KPSS'de hangi puan türünün kullanıldığı merak ediliyor.
HEMŞİRELİK ATAMALARINDA KPSS'DE HANGİ PUAN TÜRÜ KULLANILIYOR?
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre hemşirelik atamalarında adayların KPSS sınavında aldıkları P3 puan türü esas alınıyor.
P3 puan türü genel yetenek ve genel kültür testlerinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak hesaplanıyor.
P3 puan türü ile alım yapan diğer meslekler şöyle:
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
- SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
- Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
- Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
- Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
- Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
- Gümrük Muhafaza Memurluğu
- Gümrük Muayene Memurluğu
- Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
- Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
- Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
- T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kaynak: TGRT HABER