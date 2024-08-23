23 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:31

KPSS öğretmenlik için ÖABT'ye girmeyen adayların P10 puan türüne göre atanıyor

KPSS öğretmenlik için ÖABT'ye girmeyen adayların P10 puan türüne göre atanıyor

Bugün 14 Temmuz'da uygulanan sınavın sonuçları açıklanırken adaylar puanlarını öğrendi. Sonuç ekranında yer alan P10, P121, P1 gibi türleri görenler hangi meslekler için alım yapıldığını araştırmaya başladı.

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ HANGİSİ?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girmeyen adaylar P10 puan türüne göre atanırken ÖABT'ye girenler P121 türüne göre atanıyor.

Alımlarda mülakat önemli olurken her branş için kontenjan sayısının 3 katı kadar aday çağrılıyor.

KPSS P 10 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Genel yetenek ve genel kültür 0,30 olurken eğitim bilimleri oranı 0,40'tır.

P10 puan türü: Genel yetenek ve genel kültür için 0,30 ve eğitim bilimleri için 0,40’dır. Kullanıldığı alan öğretmenliktir.

KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR, ALIM YAPAN KURUMLAR?

Eğitim fakültesinden mezun olan adayların öğretmenlik tercihlerinde göz önünde bulundurduğu puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi toplamından oluşuyor ve dağıtım ise şöyle:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

P121 puan türü 1 yıl geçerlidir.