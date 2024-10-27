En çok gol atan takım hangisi? UEFA Avrupa Ligi’nde zirvede!

27 Ekim 2024 22:45 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 22:45

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Sarı-kırmızılı ekip turnuvanın ilk üç haftasında oynadığı maçlarla en çok gol atan takım unvanını ele geçirdi.

Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig'de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak

Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig'de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak

Galatasaray’ın başarısı sadece alınan galibiyetlerle sınırlı kalmadı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk üç hafta boyunca attığı 9 golle, 36 takım​ arasından en çok gol​ atan takım olma unvanını kazandı.

Hücum organizasyonlarında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, en çok şut çeken ve en fazla isabetli şut atan takım konumuna da yükseldi.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM HANGİSİ?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi​​ sezonunun başlamasıyla birlikte takımların gol oranları merak ediliyor. Geçmiş sezonlara bakıldığında, Avrupa Ligi’nde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduran ekip, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon.

Sporting Lizbon toplamda 320 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Takımın ofansif gücü, son yıllarda Avrupa'nın çeşitli liglerinde gösterdiği performansla da kendini kanıtladı.

Sporting Lizbon, sadece gol sayısı ile değil, aynı zamanda organizasyonda en çok maça çıkan takım oldu. Portekizli ekip UEFA Avrupa Ligi’nde 203 karşılaşmaya çıkarak bu alanda da dikkat çekti.

EN ÇOK GOL ATAN TÜRK TAKIMI HANGİSİ?

Türk takımları arasında Avrupa Ligi’nde en çok gol atan ekip, Galatasaray​ olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Bugüne dek turnuvada pek çok maça çıkan Galatasaray toplamda attığı gollerle de Türk takımları arasında bir rekora imza atmış durumda.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki gol sayısı, özellikle yıllar içindeki performansıyla da önemli bir yer tutuyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 28 Ekim Pazartesi günü futbolseverler için heyecan dolu bir derbi mücadelesi bekleniyor. Galatasaray, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Beşiktaş maçı RAMS Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma ligin en çok gol atan takımı ile en az gol yiyen ekibini bir araya getirecek. Galatasaray 9 maçta 27 gol atarken, Beşiktaş 8 golle en az gol yiyen takım olma unvanını elinde bulunduruyor.