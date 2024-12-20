En uzun gece ne zaman, kaç saat sürüyor? Türkiye'de en uzun gece o ilde yaşanacak

20 Aralık 2024 08:50 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:26

Gündönümü, Güneş'in yarımkürelere en büyük açıyla düştüğü günleri ifade eder. Yılda iki kez yaşanan bu olayda bir yarımkürede geceler uzarken diğerinde ise günler uzamaya başlar. Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte en uzun gecenin ne zaman olduğu ve kaç saat sürdüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır.

Günler ne zaman uzar? En uzun gece bu hafta olacak

Günler ne zaman uzar? En uzun gece bu hafta olacak

2024 Kış Gündönümü'nün ne zaman başlayacağı ve en uzun gecenin yaşanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Güneş ışınlarının Kuzey Yarımküre'ye gelebileceği en eğik açıda geldiği bu tarihte en uzun gece yaşanacak.

EN UZUN GECE NE ZAMAN, KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Her yıl Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de yer alan ülkelerde en uzun gece 21 Aralık tarihinde yaşanır.

Kış Gündönümü olarak adlandırılan bu tarihte güneş ışınları en eğik açıyla gelir.

En uzun gecenin kaç saat süreceği ise şehirlere ve ülkelere göre farklılık gösterir.

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan bölgelerde gece daha uzun sürerken, güneyindeki yerlerde ise daha kısa sürer.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

21 Aralık tarihinde Türkiye'de en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Sinop'ta yaşanacak.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'da ise en uzun gece yaklaşık olarak 14 saat sürecek.

21 Aralık tarihinden itibaren ise artık günler uzamaya, geceler ise giderek kısalmaya başlayacak.