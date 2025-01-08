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Enes Ünal sezonu kapattı mı? Sakatlığı ve sağlık durumu merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:56
Enes Ünal sezonu kapattı mı? Sakatlığı ve sağlık durumu merak ediliyor

Antrenman sırasında çapraz bağları kopan milli yıldız Enes Ünal’ın sezonu kapattığı öğrenildi. Enes Ünal’ın sağlık durumu merak ediliyor.

Bournemouth​ forması giyen Enes Ünal’ın antrenman​ esnasında sakatlandığı öğrenildi.

Milli yıldız Getafe'de forma giydiği dönemde de çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

Enes Ünal sezonu kapattı mı? Sakatlığı ve sağlık durumu merak ediliyor - 1. Resim

ENES ÜNAL​ SEZONU KAPATTI MI?

Milli oyuncu antrenman sırasında çapraz bağlarını kopardı ve ilk belirlemelere göre sezonu kapattı.

Bournemouth, 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.

Enes Ünal sezonu kapattı mı? Sakatlığı ve sağlık durumu merak ediliyor - 2. Resim

ENES ÜNAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bournemouth tarafından Enes Ünal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Premier Lig'de kulüp rekoru kırdığımız yenilmezlik serimizde iki hayati gol atan Türk forvet, Salı sabahı rutin bir antrenman sırasında bu sakatlığı yaşadı.

Önümüzdeki günlerde bağını onarmak için ameliyat olacak ve kulübün sağlık ve performans personeli bu süreçte ona mümkün olan her şekilde destek olacak.”

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Kaynak: TGRT Haber
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