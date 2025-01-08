Enes Ünal sezonu kapattı mı? Sakatlığı ve sağlık durumu merak ediliyor

Bournemouth​ forması giyen Enes Ünal’ın antrenman​ esnasında sakatlandığı öğrenildi.

Milli yıldız Getafe'de forma giydiği dönemde de çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

Milli oyuncu antrenman sırasında çapraz bağlarını kopardı ve ilk belirlemelere göre sezonu kapattı.

Bournemouth, 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.

Bournemouth tarafından Enes Ünal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Premier Lig'de kulüp rekoru kırdığımız yenilmezlik serimizde iki hayati gol atan Türk forvet, Salı sabahı rutin bir antrenman sırasında bu sakatlığı yaşadı.

Önümüzdeki günlerde bağını onarmak için ameliyat olacak ve kulübün sağlık ve performans personeli bu süreçte ona mümkün olan her şekilde destek olacak.”