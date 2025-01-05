Erce Kardeşler ile Arda Kardeşler'in kardeş olup olmadığı gündeme geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ocak 2025 19:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:46

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in, hakem Arda Kardeşler ile kardeş olup olmadığı merak konusu oldu. Hakem Arda Kardeşler, Erce Kardeşler'in abisidir.