Erce Kardeşler ile Arda Kardeşler'in kardeş olup olmadığı gündeme geldi
Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in, hakem Arda Kardeşler ile kardeş olup olmadığı merak konusu oldu. Hakem Arda Kardeşler, Erce Kardeşler'in abisidir.
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk 11'lerinin açıklanmasının ardından Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler gündem oldu.
ERCE KARDEŞLER, ARDA KARDEŞLER KARDEŞ Mİ?
Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler ile Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerinden Arda Kardeşler kardeştir.
Babaları eski Bursasporlu milli kaleci Eser Kardeşler'dir.
ERCE KARDEŞLER KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Erce Kardeşler, 14 Mart 1994 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.
30 yaşında olan kaleci kariyerine Bursaspor altyapısında 2005 yılında başladı.
Daha sonra 2008 yılında Çanakkale Dardanel'e geçiş yaptı. Burada geçirdiği bir yılın ardından Bursaspor'a geri döndü.
2012 yılında ise Oyak Renault GSD takımında bir yıl forma giydi ve iki karşılaşmada oynadı.
Sırasıyla Altınordu (2013-2019) ve Trabzonspor'da (2019-2022) forma giydikten sonra Hatayspor'a transfer oldu. Günümüzde hala Hatayspor'da forma giyiyor.