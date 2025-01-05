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Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç anlatımı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 18:43 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:06
Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç anlatımı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Maçın detayları tgrthaber.com'da...

Fenerbahçe​, Süper Lig​'in 18. haftasında Hatayspor​'u konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu​'nda oynanacak.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

 

 

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Levent Mercan, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En Nesyri.

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Diack, Rui PEdro, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar.

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Kaynak: tgrthaber.com
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