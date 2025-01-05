Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç anlatımı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 18:43 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:06
Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Levent Mercan, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En Nesyri.
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Diack, Rui PEdro, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar.
Kaynak: tgrthaber.com