Eren Elmalı Galatasaray'a transfer olacak mı? Ara transfer döneminin başlamasının ardından gündeme geldi

14 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:20

Ara transfer döneminin başlamasının ardından takımların kadrolardaki eksikleri kapatmak için çalışmaları hızlanmaya başladı. Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı transfer edeceği iddia edildi. Eren Elmalı Galatasaray'a transfer olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

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Galatasaray ara transferde ilk imzayı attırıyor! Bonservisi de ortaya çıktı

Galatasaray ara transferde ilk imzayı attırıyor! Bonservisi de ortaya çıktı

Galatasaray​, ara transfer döneminde sol beke yerli bir transfer yapmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalara başlayan sarı-kırmızılıların, Trabzonspor​'da forma giyen Eren Elmalı'yı transfer edeceği iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde de bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş​ konuyla ilgili açıklama yaptı.

EREN ELMALI​ GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada "Karşı kulüp teklif yapabilir, onu kulübe yaparlar, kulüple konuşur ama oyuncuya yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Eren Elmalı ile ilgilendiği resmi olarak doğrulandı.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmüştü.

Yapılan görüşmenin ardından 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşıldığı iddia edilmişti.

Eren Elmalı transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması ve resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

EREN ELMALI İSTATİSTİKLERİ

24 yaşındaki Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor ile çıktığı 20 karşılaşmada 1.682 dakika süre aldı.

Bu maçlarda sadece 1 asist yapan genç futbolcu toplam 6 sarı kart gördü.

A Milli Takım ile ise UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamında bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.

9 Eylül 2024 tarihinde yapılan Türkiye-İzlanda karşılaşmasında ise asist yaptı.