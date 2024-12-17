Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Ergin Göleli kimdir, nereli? Adanaspor’u resmen satın aldı

Ergin Göleli kimdir, nereli? Adanaspor’u resmen satın aldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 18:14 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 18:18
Ergin Göleli kimdir, nereli? Adanaspor’u resmen satın aldı

Adanaspor’un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, kulübü resmen Ergin Göreli’ye sattı. Satış kararının açıklanmasının ardından Ergin Göreli en çok arananlar arasına girdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden  Adanaspor bugün itibariyle Ergin Göreli’ye satıldı.

Satış haberinin duyurulmasının ardından ise Ergin Göreli’nin kişiliği ve kariyeri merak konusu oldu.

Ergin Göleli kimdir, nereli? Adanaspor’u resmen satın aldı - 1. Resim

ADANASPOR​ RESMEN SATILDI

Kulübün 19 yıldır sahibi olan Bayram Akgül, yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada bu kararın kulübün menfaatleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Ergin Göleli kimdir, nereli? Adanaspor’u resmen satın aldı - 2. Resim

ERGİN GÖLELİ KİMDİR, NERELİ?

45 yaşındaki Ergin Göleli, Iğdır​ doğumludur.

Daha önce Eynesil Belediyespor Kulübü'nün başkanlığını da yapan Ergin Göleli, futbol​ konusunda deneyimli bir isimdir.

Ergin Göleli, inşaat, otomotiv ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Sıkça Sorulan Sorular
1954 yılında kuruldu.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
adanasporiğdırfutbol

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...