Ergin Göleli kimdir, nereli? Adanaspor’u resmen satın aldı

17 Aralık 2024 18:14 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 18:18

Adanaspor’un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, kulübü resmen Ergin Göreli’ye sattı. Satış kararının açıklanmasının ardından Ergin Göreli en çok arananlar arasına girdi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor bugün itibariyle Ergin Göreli’ye satıldı.

Satış haberinin duyurulmasının ardından ise Ergin Göreli’nin kişiliği ve kariyeri merak konusu oldu.

ADANASPOR​ RESMEN SATILDI

Kulübün 19 yıldır sahibi olan Bayram Akgül, yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada bu kararın kulübün menfaatleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

ERGİN GÖLELİ KİMDİR, NERELİ?

45 yaşındaki Ergin Göleli, Iğdır​ doğumludur.

Daha önce Eynesil Belediyespor Kulübü'nün başkanlığını da yapan Ergin Göleli, futbol​ konusunda deneyimli bir isimdir.

Ergin Göleli, inşaat, otomotiv ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.