Ergin Göleli kimdir, nereli? Adanaspor’u resmen satın aldı
Adanaspor’un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, kulübü resmen Ergin Göreli’ye sattı. Satış kararının açıklanmasının ardından Ergin Göreli en çok arananlar arasına girdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor bugün itibariyle Ergin Göreli’ye satıldı.
Satış haberinin duyurulmasının ardından ise Ergin Göreli’nin kişiliği ve kariyeri merak konusu oldu.
ADANASPOR RESMEN SATILDI
Kulübün 19 yıldır sahibi olan Bayram Akgül, yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Açıklamada bu kararın kulübün menfaatleri doğrultusunda alındığı belirtildi.
ERGİN GÖLELİ KİMDİR, NERELİ?
45 yaşındaki Ergin Göleli, Iğdır doğumludur.
Daha önce Eynesil Belediyespor Kulübü'nün başkanlığını da yapan Ergin Göleli, futbol konusunda deneyimli bir isimdir.
Ergin Göleli, inşaat, otomotiv ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.