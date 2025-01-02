Ergün Penbe kimdir? Ergün Penbe Diyarbekirspor ile anlaştı

02 Ocak 2025 18:47 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 19:04

Galatasaray’ın efsane oyuncusu Ergün Penbe, TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor ile anlaştı. Deneyimli teknik adam Yeni Mersin İdman Yurdu'ndan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayrılmıştı.

Oyuncuların maaşlarının ödenmemesi ve kulübün finansal sıkıntıları nedeniyle Yeni Mersin İdman Yurdu'nda sorunlar yaşayan Ergün Penbe’nin yeni adresi belli oldu.

Ergün Penbe, bir başka 2. Lig takımı ile el sıkıştı.

ERGÜN PENBE DİYARBEKİRSPOR İLE ANLAŞTI

Ergün Penbe, geçtiğimiz günlerde, "Benim kulüp müdürlerinden ve başkandan duyduğum ikinci yarıya kadar borçlar ödenmezse takım lige çıkmayacak.” demişti.

Teknik Direktör Muzaffer Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından TFF 2. Lig’de Kırmızı Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor, Ergün Penbe ile anlaşma vardı.

ERGÜN PENBE KİMDİR?

17 Mayıs 1972’de Zonguldak doğumludur.

1992 yılında Gençlerbirliği’ne transfer olan Ergün Penbe, 1994 yılında Galatasaray’ın yolunu tuttu.

Penbe, kariyerindeki disiplini ve sakinliğiyle "Buz Adam" lakabını aldı.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Ergün Penbe, çeşitli takımlarda görev yaptı.