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Erkekler voleybol dünya sıralamasında Türkiye 16. sırada yer alıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 14:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:10
Erkekler voleybol dünya sıralamasında Türkiye 16. sırada yer alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı tarihte ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Dünya sıralamasında ise kaçıncı sıraya yükseldiği vatandaşlar tarafından merak edildi. Filenin Efeleri 16. sırada yer alıyor. 

A Milli Erkek Voleybol Takımı bu yıl tarihinde bir ilki başararak FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. 

Milletler Ligi'nin üçüncü hafta maçları kapsamında Bulgaristan ile oynayan Filenin Efeleri 3-1 mağlup oldu.

Ligde oynadıkları 10 maçın 9'unu kaybeden A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5 puan ile sonuncu sırada yer alıyor.

Erkekler voleybol dünya sıralamasında Türkiye 16. sırada yer alıyor - 1. Resim

ERKEKLER VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

FIVB tarafından paylaşılan bilgilere göre A Milli Erkek Voleybol Takımı dünya sıralamasında 187.75 puan ile 16. sırada yer alıyor.

Birinci sırada ise 418.10 puan ile Polonya bulunuyor.

Sıralamanın tamamı ise şöyle:

  1. Polonya: 418.10
  2. İtalya: 361.56
  3. Brezilya: 344.13
  4. Slovenya: 343.23
  5. Japonya: 338.08
  6. ABD: 326.39
  7. Fransa: 310.91
  8. Arjantin: 294.17
  9. Kanada: 264.63
  10. Sırbistan: 256.50
  11. Almanya: 246.01
  12. Küba: 245.69
  13. Hollanda: 209.63
  14. Ukrayna: 200.61
  15. İran: 196.55
  16. Türkiye: 187.75
  17. Belçika: 180.15
  18. Bulgaristan: 172.58
  19. Çekya: 165.11
  20. Mısır: 164.05

Kaynak: TGRT Haber
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