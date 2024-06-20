Erkekler voleybol dünya sıralamasında Türkiye 16. sırada yer alıyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 14:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:10
A Milli Erkek Voleybol Takımı tarihte ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Dünya sıralamasında ise kaçıncı sıraya yükseldiği vatandaşlar tarafından merak edildi. Filenin Efeleri 16. sırada yer alıyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı bu yıl tarihinde bir ilki başararak FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Milletler Ligi'nin üçüncü hafta maçları kapsamında Bulgaristan ile oynayan Filenin Efeleri 3-1 mağlup oldu.
Ligde oynadıkları 10 maçın 9'unu kaybeden A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5 puan ile sonuncu sırada yer alıyor.
ERKEKLER VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
FIVB tarafından paylaşılan bilgilere göre A Milli Erkek Voleybol Takımı dünya sıralamasında 187.75 puan ile 16. sırada yer alıyor.
Birinci sırada ise 418.10 puan ile Polonya bulunuyor.
Sıralamanın tamamı ise şöyle:
- Polonya: 418.10
- İtalya: 361.56
- Brezilya: 344.13
- Slovenya: 343.23
- Japonya: 338.08
- ABD: 326.39
- Fransa: 310.91
- Arjantin: 294.17
- Kanada: 264.63
- Sırbistan: 256.50
- Almanya: 246.01
- Küba: 245.69
- Hollanda: 209.63
- Ukrayna: 200.61
- İran: 196.55
- Türkiye: 187.75
- Belçika: 180.15
- Bulgaristan: 172.58
- Çekya: 165.11
- Mısır: 164.05
Kaynak: TGRT Haber