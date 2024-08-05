Ersu Şaşma, Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada final maçına çıkıyor

05 Ağustos 2024 16:17 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:28

2024 yılında Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler devam ederken ikonik pozu ile gündeme gelen milli sporcumuz Ersu Şaşma'nın final karşılaşması bugün oynanacak.

ERSU ŞAŞMA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli sporcumuz bu akşam 20.00'da sırıkla atlama final karşılaşmasına sahneye çıkacak. 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasında yer alan isim adını finale yazdırdı.

ERSU ŞAŞMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şaşma'nın bu akşam oynanacak olan final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

KAÇINCI OLDU, MADALYA ALDI MI?

5 Ağustos günü 20.00'da mücadele edecek olan Şaşma, final maçına bugün çıkıyor.

AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONLARINDA TÜRKİYE'NİN İLK MADALYASINI ALAN KİMDİR?

Başarılı sporcumuz, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlamada Türkiye'nin ilk madalyasını aldı. 2024 Haziran ayında düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya almaya hak kazandı.

30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de doğan isim Fenerbahçe Atletizm Takımı sporcusu olurken antrenörlüğünü 18 Ocak 2021'de vefat edinceye kadar Halil İbrahim Çömlekçi yaptı.

19. Akdeniz Oyunları'nda 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olan ve altın madalya kazanan isim Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlama ile altın madalya aldı.