Ertelenen Başakşehir maçı bu akşam Samsun'da oynanacak

18 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 08:57

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken 3. haftada karşılaşmalar ertelenmişti. UEFA Avrupa maçları dolayısıyla 3. haftada oynanacak olan 3 mücadele başka bir tarihe ertelenmişti. Samsunspor - Başakşehir maçının ne zamana ertelendiği de belli oldu.

Süper Lig​'de yarışlar sürerken 3. haftanın programında değişikliğe gidilmişti. Oyuncuların seyahat ve konaklama planlarını daha sağlıklı yürütmesi amaçlanarak tarih değişikli yapılmıştı.

Dün Galatasaray​ - Gaziantep FK müsabakası oynandı.

BAŞAKŞEHİR​ ERTELEME MAÇI NE ZAMAN?

TFF, Avrupa müsabakaları nedeniyle programda değişikliğe gitmişti.

Buna göre Başakşehir - Samsunspor​ karşılaşması 18 Eylül 2024 günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR ERTELEME MAÇLARI TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu​ tarafından yapılan "Bilindiği üzere, UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir.

Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir. Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir." açıklamasının ardından 3. haftada oynanacak olan müsabakalar ertelendi.