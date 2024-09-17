Galatasaray erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi!

17 Eylül 2024 21:24 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 21:59

Trendyol Süper Lig'inde 2. hafta erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Batshuayi'nin golleriyle 3-1 kazandı. Konuk takımın tek golünü Furkan Soyalp kaydetti.

UEFA, Fernando Muslera için 3 maç ceza verdi!

UEFA, Fernando Muslera için 3 maç ceza verdi!

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig​'de 2. hafta erteleme maçında Gaziantep FK​'yı evinde misafir etti.

Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Batshuayi​'nin attığı gollerle Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Konuk takımın tek golünü 81. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.

BATSHUAYİ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

Belçikalı santrfor, bu sezon görev aldığı 4 Süper Lig maçında da sonradan oyuna dahil oldu.

Bir golü bulunan Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez bir lig maçının başlangıç kadrosunda yer aldı.

BERKAN SOL BEK OYNADI

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu​'yu sol bekte görevlendirdi.

Geçen sezon birçok oyuncuyu farklı mevkide oynatıp verim alan Buruk, statü gereği kadroya alamadığı yeni transfer Jakobs'un yerine Berkan'ı sol bek oynattı.

Sol bek olarak görev yapabilen yeni transfer Jelert ise yedekler arasında oturdu.