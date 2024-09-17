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UEFA, Fernando Muslera için 3 maç ceza verdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 19:55
UEFA, Fernando Muslera için 3 maç ceza verdi!

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kaleci Fernando Muslera'nın direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmasının faturasını kesti.

Galatasaray​'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera​, Young Boys​ maçında kırmızı kart görmüştü.

Fernando Muslera, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 

MUSLERA'NIN CEZASI BELLİ OLDU

UEFA, kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi​'nde karşılaşacağı PAOK​, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek. 

SON DAKİKA | Galatasaray'da Fernando Muslera şoku

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Kaynak: tgrthaber.com
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