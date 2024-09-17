UEFA, Fernando Muslera için 3 maç ceza verdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 19:55
UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kaleci Fernando Muslera'nın direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmasının faturasını kesti.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü.
Fernando Muslera, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
MUSLERA'NIN CEZASI BELLİ OLDU
UEFA, kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
Fernando Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com